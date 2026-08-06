Россияне обогнали европейцев по визитам на курорт Турции

АТОР: Российский турпоток в Анталью вырос на семь процентов

В июле 2026 года российский турпоток в Анталью вырос на семь процентов — за указанный период там побывали 651,9 тысячи соотечественников. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По частоте посещения турецкого курорта россияне обогнали европейцев. Так, у жителей Германии этот показатель составляет 424 тысячи визитов, у жителей Польши — 217,5 тысячи визитов, а у жителей Великобритании — 190,7 тысячи визитов.

По данным агрегатора пакетных туров «Слетать.ру», в июле самыми популярными у россиян местами отдыха стали Кемер (27,4 процента бронирований), Аланья (24,4 процента), Сиде (21,1 процента), Белек (16,5 процента), а также курортные районы Лара и Кунду в самой Анталье (10,7 процента).

В АТОР также отметили, что средний чек пакетного тура с перелетом в пляжную Турцию составил 229,3 тысячи рублей. Это на 2,5 процента выше, чем в 2025 году.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр заявила, что эвакуация российских туристов из отелей Турции из-за крупных лесных пожаров не проводилась. Она добавила, что никаких жалоб от соотечественников, отдыхающих сейчас в разных регионах этой курортной страны, не поступало.

