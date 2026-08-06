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11:46, 6 августа 2026 (обновлено: 11:47, 6 августа 2026)Спорт

Бразильский клуб предложил за футболиста «Зенита» 35 миллионов евро

«Фламенго» предложил «Зениту» 35 миллионов евро за Луиса Энрике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» заинтересован в покупке игрока петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает Globo.

Бразильцы предложили за игрока 30 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Фламенго» готов выплатить «Зениту» в качестве бонусов.

Уточняется, что сам Энрике согласен на переход. Если сделка состоится, он станет самым высокооплачиваемым игроком «Фламенго».

Бразилец перешел в «Зенит» в 2025 году, в 50 матчах за клуб он забил 8 мячей. В его активе также два гола в 11 играх за сборную Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 24 миллиона евро.

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