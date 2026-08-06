Россиянам посоветовали отдавать детей в кадетские классы по одной причине

Колесник посоветовал россиянам отдавать детей в кадетские классы ради развития дисциплины

Депутат Госдумы Андрей Колесник посоветовал россиянам отдавать детей в кадетские классы по одной причине. Своими соображениями парламентарий поделился с Life.ru.

Он отметил, что направлять детей в такие классы следует ради прокачки дисциплины. «Там мальчики становятся мужчинами, девочки тоже приобретают определенные навыки, которые потом пригодятся в гражданской жизни», — уверен Колесник.

Депутат пояснил, что сейчас многие дети растут в условиях, когда взрослые слишком многое делают за них. По его словам, занятия в кадетских классах помогают школьникам лучше адаптироваться в коллективе и взаимодействовать с социумом.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал, что вопрос нагрузки школьников будет проработан.

Поводом к этому стало заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина о жалобах родителей на нагрузку школьников. По его данным, в среднем дети проводят за учебой восемь-десять часов ежедневно, что сказывается на их здоровье.