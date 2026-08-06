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12:37, 6 августа 2026Мир

В Британии поразились бессовестному поведению Зеленского

Меркурис: Отношение Зеленского к западным союзникам поражает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отношение президента Украины Владимира Зеленского к своим западным союзникам «поражает». Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Такая степень бессовестного поведения поражает», — заявил эксперт.

По словам Меркуриса, украинский лидер считает себя и свою страну «важнее всех», включая США, не задумываясь об их нуждах.

Ранее Зеленский возложил ответственность за ночные удары российских войск по Киеву и области на западных союзников. Он заявил, что задержки поставок вооружений и их неготовность передавать системы противоракетной обороны привели к масштабным последствиям.

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