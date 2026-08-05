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21:41, 5 августа 2026 (обновлено: 21:46, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский закатил союзникам истерику из-за ночного удара ВС России

Зеленский обвинил Запад в ночном ударе ВС России по важным объектам Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале возложил ответственность за ночные удары российских войск по Киеву и области на западных партнеров, заявив, что задержки с поставками вооружений и неготовность союзников передавать системы противоракетной обороны привели к масштабным разрушениям украинской инфраструктуры.

«Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным (...) разрушениям», — написал Зеленский.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Украину ждет полная капитуляция после ночных ударов России по Киеву. По мнению эксперта, российские удары по Киеву являются следствием провальных решений западных спецслужб и правительства Украины.

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