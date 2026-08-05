Один московский вокзал снова выставят на торги

РЖД снова выставит Рижский вокзал на торги

РЖД приняли решение повторно выставить на торги Рижский вокзал в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

В РЖД пояснили, что длительный цикл продажи для активов такого масштаба является нормальной рыночной практикой, поскольку круг потенциальных покупателей объективно узок, а решение о приобретении требует времени. «Рынок изучает объект — мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом», — отметили в компании.

Начальная цена лота на всех трех аукционах оставалась неизменной — четыре миллиарда рублей. Шаг торгов составлял 200,5 миллиона рублей.

В состав лота входило здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров (постройка 1901 года), нежилое двухэтажное строение площадью 3,8 тысячи квадратных метров (1929 года постройки), а также земельный участок площадью 13,7 тысячи квадратных метров, который будет передан новому владельцу в субаренду.

Рижский вокзал, возведенный в неорусском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского, уже длительное время не используется для обслуживания пассажиров. Интерьеры здания украшены лаконичными хрустальными люстрами и лепниной.

Ранее стало известно о третьей неудачной попытке РЖД продать Рижский вокзал. Очередной аукцион провалился из-за отсутствия заявок.