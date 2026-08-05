РЖД в третий раз не смогли продать Рижский вокзал

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве провалился из-за отсутствия заявок

Очередной аукцион по продаже здания Рижского вокзала в Москве провалился из-за отсутствия заявок. Это уже третья попытка РЖД избавиться от здания, которая не вызвала интереса на рынке. Об этом со ссылкой на соответствующее извещение сообщает ТАСС.

Начальная стоимость лота составляла четыре миллиарда рублей. Желающий принять участие должен был внести задаток в размере 400,9 миллиона рублей, а шаг аукциона был бы равен 200,5 миллиона рублей.

На торги были выставлены само дореволюционное здание вокзала 1901 года постройки, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров. Последний предполагается передать новому собственнику в субаренду.

Вокзал уже давно не используется по назначению, поэтому для РЖД он стал непрофильным активом. Проблемой для продажи, помимо завышенной цены, мог стать статус объектов культурного наследия у обоих зданий.

Ранее сообщалось, что РЖД не смогли продать офисные помещения в небоскребе Moscow Towers, который находится в комплексе «Москва-Сити». Потенциальная сделка должна улучшить финансовое положение компании, столкнувшейся с ростом долгов, и частично покрыть инвестиционную программу.

Однако начальная стоимость лота в 280,8 миллиарда рублей, по всей видимости, отпугнула участников рынка, и на аукцион также не поступило ни одной заявки. Эксперты ранее предполагали, что РЖД смогут ожидать коммерческого интереса только при стоимости 180-200 миллиардов рублей, хотя и в этом случае сделка не гарантирована.