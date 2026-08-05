Бандит из 90-х оказался причастен к кровавым расправам в Петербурге

Член Малышевской ОПГ Толмачев получил 15 лет колонии за четыре убийства в 90-х

В Санкт-Петербурге раскрыли кровавые расправы, совершенные в середине 90-х. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Суд вынес 15-летний приговор мужчине, оказавшемуся штатным киллером. По данным следствия, в октябре 1994 года он вошел в состав ОПГ. Преступления были совершены им с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия преступлений. Речь идет о члене Малышевской бригады Вячеславе Толмачеве, уточняет «Фонтанка».

Он причастен к ликвидации другого участника ОПГ Андрея Боровикова по прозвищу Андрей Большой, по которому в 1994 году открыли стрельбу из обреза в Ломоносове. В начале 1995 года Толмачев убрал еще одного члена бригады Алексея Щинова, собиравшегося уйти в другую ОПГ. Его нашли с перерезанным горлом на свалке у криогенной мастерской СПбГУ. Его заманила на встречу с киллером подруга, которую позже обнаружили недалеко от КАД в районе Большой Ижоры с огнестрельными ранениями и без признаков жизни вместе Алексеем Маркиным, тоже являвшимся членом Малышевской ОПГ. По версии следствия, их устранили за участие в расправе над Щиновым и разговорчивость.

Толмачев отбыл уже два срока за расправы над женщинами.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области следователи раскрыли две расправы над предпринимателями спустя 30 лет.