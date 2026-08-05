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17:40, 5 августа 2026 (обновлено: 17:49, 5 августа 2026)Мир

В офисе генсека ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

Хак: ООН выступает против атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: EuropaNewswire / Globallookpress.com

ООН выступает против атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Об этом, комментируя удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Геленджике, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения», — сказал он.

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо прокомментировала удар ВСУ по Геленджику, призвав стороны конфликта на Украине принять все возможные меры, чтобы оградить мирное население от опасности.

По последней информации, в результате налета украинских дронов в Краснодарском крае 3 августа не выжили семь человек, среди них трое детей. Еще 58 граждан получили травмы.

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