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18:34, 5 августа 2026 (обновлено: 18:41, 5 августа 2026)Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 80,93 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 6 августа, составят примерно 80,93 рубля. Для сравнения, в среду, 5 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 81,13 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 20 копеек.

Курс евро продемонстрировал схожую динамику. Котировки европейской валюты снизились на 39 копеек — с 93,58 до 93,19 рубля. Котировки юаня, в свою очередь, торговались на Московской бирже в районе 12 рублей.

В последние несколько дней курс доллара стабильно укреплялся к рублю. В начале недели котировки американской валюты на рынке Форекс достигли четырехмесячного максимума, превысив отметку в 81 рубль.

К числу основных причин такой динамики эксперты отнесли растущий спрос на валюту на внутреннем рынке, интервенции Минфина и риски ужесточения американских санкций в отношении торговых партнеров России. На этом фоне, не исключила экономист Гузель Проценко, курс доллара к концу лета может достичь 82 рублей.

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