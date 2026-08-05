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19:19, 5 августа 2026 (обновлено: 19:50, 5 августа 2026)Бывший СССР

Небензя заявил о попытках Киева создать угрозу техногенной катастрофы

Небензя: Киев пытается создать угрозу техногенной катастрофы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Киев пытается создать угрозу техногенной катастрофы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Не прекращается террор и против персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Убийство в июле специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также непрекращающиеся удары по территории станции свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы», — сообщил Небензя.

Запорожская АЭС была атакована ВСУ 2 августа. Украинские войска попытались нанести удар по хранилищу отработавшего ядерного топлива.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, атакуя ЗАЭС, украинские власти подходят все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Она отметила, что подобные действия Украины были бы невозможны без политической поддержки стран Запада.

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