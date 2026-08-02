ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

Лихачев: ВСУ попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, чьи слова приводит ТАСС.

«30 июля была попытка атаки на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива», — сказал он.

По его словам, не взорвавшийся БПЛА нашли около здания хранения транспортера, который предназначен для перемещения контейнеров с отработавшим топливом.

Ранее Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта Украины. Как сообщил глава госкорпорации, дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.