Китай открыл пограничный пункт с захотевшей стать сверхдержавой страной

Китай и Индия открыли КПП в Гималях, возродив торговлю в регионе

Китай и Индия открыли контрольно-пропускной пункт (КПП) в Гималях, возродив торговлю в регионе. Об этом пишет South China Morning Post.

«Впервые с 2020 года вновь открылся для торговли перевал Натху Ла, отдаленный пограничный торговый пункт, соединяющий индийский штат Сикким с китайским Тибетом на высоте 4310 метров над уровнем моря», — говорится в материале.

Журналисты уточняют, что возобновление маршрута между Китаем и Индией для торговцев в Сиккиме означает появление источника дохода. На глобальном уровне, говорится в материале, это означает широкую перестройку отношений между двумя ядерными державами-соседями.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что страна развивается такими темпами, что ни одна мировая держава не сможет остановить ее на пути к статусу сверхдержавы. По его словам, объем оборонного экспорта Индии превысил 240 миллиардов рупий (2,7 миллиарда долларов) в год.