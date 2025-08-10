Одна страна захотела стать сверхдержавой

Глава Минобороны Индии Сингх: Никто не помешает Индии стать сверхдержавой

Индия развивается такими темпами, что ни одна мировая держава не сможет остановить ее на пути к статусу сверхдержавы. Об этом заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх, передает телеканал NDTV.

«При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», — сказал глава Минобороны.

По его словам, объем оборонного экспорта Индии превысил 240 миллиардов рупий (2,7 миллиарда долларов) в год, что стало рекордным показателем для страны.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть.