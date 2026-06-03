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01:49, 3 июня 2026Россия

В Госдуме захотели давать отпуск родителям для посещения выпускного

Депутаты ГД подготовят проект об оплачиваемом отпуске родителям для посещения выпускного
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российские парламентарии решили подготовить законопроект, предполагающий введение оплачиваемого выходного дня для родителей, чьи дети выпускаются из 9 и 11 классов. О соответствующей инициативе журналистам РИА Новости рассказал глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект — о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний», — отметил Миронов, подчеркнув, что при всем желании в текущем созыве Госдума не успеет рассмотреть документ, но депутаты хотят добиться решения вопроса после выборов в следующем созыве.

По его словам, родители должны иметь право брать выходной день, чтобы поприсутствовать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания школы. Миронов добавил, что многие взрослые ждут этого момента, а также зачастую переживают гораздо больше, чем дети.

Подобный выходной работодатели должны оплачивать, как и выходной на 1 сентября. До этого парламентарии предлагали прописать данную норму в Трудовом кодексе. Идею поддержали многие депутаты сразу из нескольких парламентских фракций, пояснил Миронов.

Ранее депутат Николай Новичков предложил увеличить россиянам ежегодный отпуск с 28 до 35 дней. Он указал, что в срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать на неделю больше.

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