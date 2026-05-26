Депутат Новичков предложил увеличить россиянам ежегодный отпуск с 28 до 35 дней

В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Николай Новичков, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий отметил, что в срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать на неделю больше. По мнению Новичкова, это позволит соотечественникам полноценно восстанавливать силы и предотвратит профессиональное выгорание. Собеседник агентства также подчеркнул, что стоит сохранить возможность разделения отпуска на части в течение года.

Тем временем представители туротрасли выразили сомнения в том, что увеличение количества дней отпуска приведет к росту числа поездок россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, которого цитирует Telegram-канал организации, заявил, что главная проблема соотечественников — не нехватка свободного времени, а ограниченный бюджет на отдых.

«От продления отпуска больше ездить россияне не станут: времени хватает, не хватает денег», — констатировал он.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный отпуск можно разделить на части, одна из которых должна составлять не менее 14 календарных дней с «захватом» минимум четырех выходных.

Ранее российские туристы раскрыли, сколько готовы потратить на летний отпуск в 2026 году. 16 процентов закладывают бюджет от 70 до 150 тысяч рублей, а 14 процентов рассчитывают уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.