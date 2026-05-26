Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:48, 26 мая 2026Путешествия

В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

Депутат Новичков предложил увеличить россиянам ежегодный отпуск с 28 до 35 дней
Алина Черненко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Николай Новичков, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий отметил, что в срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать на неделю больше. По мнению Новичкова, это позволит соотечественникам полноценно восстанавливать силы и предотвратит профессиональное выгорание. Собеседник агентства также подчеркнул, что стоит сохранить возможность разделения отпуска на части в течение года.

Материалы по теме:
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026
Отпуск за свой счет в 2026 году: кому положен и как оформить
Отпуск за свой счет в 2026 году:кому положен и как оформить
13 апреля 2026

Тем временем представители туротрасли выразили сомнения в том, что увеличение количества дней отпуска приведет к росту числа поездок россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, которого цитирует Telegram-канал организации, заявил, что главная проблема соотечественников — не нехватка свободного времени, а ограниченный бюджет на отдых.

«От продления отпуска больше ездить россияне не станут: времени хватает, не хватает денег», — констатировал он.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный отпуск можно разделить на части, одна из которых должна составлять не менее 14 календарных дней с «захватом» минимум четырех выходных.

Ранее российские туристы раскрыли, сколько готовы потратить на летний отпуск в 2026 году. 16 процентов закладывают бюджет от 70 до 150 тысяч рублей, а 14 процентов рассчитывают уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Прохожий кинулся душить и избивать школьника в российском регионе

    Бывший главврач российской больницы ушел на СВО после тяжелого ранения брата на фронте

    В МИД России указали на последствия финансирования Украины Западом

    Новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС оценили

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok