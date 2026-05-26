Ударивший байкера ножом москвич дал ему конфету перед нападением

«112»: Москвич, ударивший ножом байкера, пытался засунуть ему в рот конфету

Мужчина, который напал с ножом на мотоциклиста в Новой Москве, пытался перед нападением засунуть ему в рот конфету. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, все произошло во дворе на улице Самуила Маршака. Пострадавший приехал к другу-байкеру, чтобы покататься, но у подъезда встретился с другим жильцом. Мужчина находился в состоянии опьянения и начал расспрашивать мотоциклистов про их байки. Произошел конфликт.

В ходе него злоумышленник сначала попытался засунуть одному из байкеров в рот конфету, затем начал угрожать расправой, достал нож и ударил его по голове. От смертельного ранения мотоциклиста спас шлем.

Нападавшего задержали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении.