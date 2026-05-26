Силовые структуры
14:29, 26 мая 2026Силовые структуры

Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

ТАСС: Студент мог убить отца под Липецком из-за конфликта на тему оружия
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thitisan / Shutterstock / Fotodom

Студент из Липецкой области мог расправиться с отцом в лесу из-за конфликта на тему оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Согласно этой версии, мужчина узнал, что его сын вместе с другом решили изготавливать оружие и нелегально продавать его. Из-за этого юноша предложил другу избавиться от отца.

42-летнего мужчину без признаков жизни нашли в лесу рядом с машиной в понедельник, 25 мая. За несколько дней до этого он поехал в Липецк, чтобы забрать сына из вуза на выходные. Домой оба так и не вернулись, так что их родственники обратились в полицию.

На причастность к расправе сотрудники решили проверить 18-летнего сына мужчины и его друга. Оба сознались в содеянном. На допросе сын погибшего заявил, что не раскаивается и, наоборот, расстроился, что план оказался плохим, раз его так быстро вычислили.

