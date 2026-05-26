Пилоты угрожали пассажирам самолета ФБР из-за названия Wi-Fi в телефоне

Пилоты угрожали пассажирам расследованием за антисемитское название точки Wi-Fi

Пилоты авиакомпании United Airlines угрожали пассажирам расследованием за антисемитское название точки Wi-Fi в телефоне. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Один из пассажиров поделился точкой Wi-Fi с названием «освободите Палестину, сионисты». Вскоре пилот заявил, что подобное является угрозой безопасности для пассажиров. «Затем он объявил, что у человека есть 30 секунд, чтобы удалить эту точку доступа, иначе самолет встретят сотрудники ФБР», — рассказал очевидец.

По его словам, после этого в салоне на какое-то время наступила тишина. Попутчики с подозрением переглядывались, некоторые из них выглядели нервными, другие — раздраженными, а третьи были уверены, что это шутка. Однако точка Wi-Fi исчезла довольно быстро.

Ранее стюардессу уволили после выкрикивания лозунгов, которые руководство посчитало антисемитскими. 23-летняя девушка участвовала в выборах в государственные и муниципальные советы австрийской столицы в качестве кандидата от правой популистской партии «Альянс» Австрии.