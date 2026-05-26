Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:04, 26 мая 2026Из жизни

Назван способ выбрать самую вкусную черешню

Садовод Туманов: Хорошая черешня должна быть чистой, не треснутой и не вялой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал способ выбрать самую сладкую черешню на прилавке. Его слова приводит 360.ru.

По его словам, вкусная черешня должна быть чистой, не треснутой и не вялой. О свежести ягоды говорит цвет плодоножек — выбирать следует черешню с зелеными, а не коричневыми.

Туманов отметил, что лучший способ оценить черешню — попробовать ее на вкус. Он посоветовал носить с собой бутылку воды, из которой можно помыть ягоду.

Материалы по теме:
Какие ягоды самые полезные для здоровья? Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
Какие ягоды самые полезные для здоровья?Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
2 августа 2023
Польза и вред черешни для здоровья: как выбрать самую вкусную черешню и сколько ягод можно съесть в день
Польза и вред черешни для здоровья:как выбрать самую вкусную черешню и сколько ягод можно съесть в день
19 марта 2024

Эксперт добавил, что на глаз невозможно определить, использовались ли при выращивании ягоды пестициды или нитраты. Он посоветовал покупать черешню только в магазинах или на рынках, где большая часть товара проходит контроль безопасности.

Ранее врач-диетолог Полина Королева назвала суточную норму потребления клубники и черешни. Также она посоветовала есть эти ягоды днем в качестве отдельного перекуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok