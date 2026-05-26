16:51, 26 мая 2026Мир

Еще одна страна ЕС вызвала посла России

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за призыва эвакуировать посольства в Киеве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: John Beckmann / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России из-за призыва российского МИД эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Об этом заявил глава МИД страны Том Берендсен, передает Reuters.

«Мы видим, как угрожают дипломатам, находящимся в Киеве. Именно поэтому мы, как Нидерланды, решили вызвать посла, чтобы передать это послание», — сказал дипломат.

Берендсен также подчеркнул, что Нидерланды не намерены следовать российским предупреждениям. «Голландцы остаются в Киеве. Нас не запугать. Наши дипломаты остаются на своих постах», — отметил он.

Ранее стало известно о вызове посла России в МИД Германии. «Сегодня мы вызвали российского посла. Мы ясно дали понять России: нас не запугать угрозами, и мы продолжим решительно поддерживать Украину», — сказано в заявлении.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

