17:46, 26 мая 2026

МакSим объяснила выход на сцену в пьяном виде

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) назвала скандальный концерт в Сочи своим самым провальным выступлением. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

«Я в хламину вышла на сцену. Не то чтобы была сильно пьяная. Но я, не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тот тур, который я запланировала», — поделилась артистка.

Абросимова призналась, что согласилась на концертный тур, который можно вынести в возрасте 20 лет и будучи здоровой. Певица предположила, что алкоголь ее «выручит, как в былые времена». По словам МакSим, спустя годы она поняла, что была обязана извиниться перед зрителями за свое состояние, однако в тот момент у нее не хватило сил.

В марте 2023 года МакSим пришлось прервать концерт в Сочи спустя полчаса после начала. По словам зрителей, у артистки резко сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму. Позже она извинилась за срыв выступления и отметила, что причиной инцидента стало ее плохое самочувствие.

