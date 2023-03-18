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23:36, 18 марта 2023Культура

Певица МакSим сорвала собственный концерт в Сочи

Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи, ей потребовалась помощь медиков

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сорвала собственный концерт на «Розе Хутор» в Сочи из-за состояния здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам зрителей, у артистки резко сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму.

В итоге МакSим пришлось прервать концерт спустя полчаса. Отмечается, что певице вызвали бригаду скорой помощи, сейчас ее осматривают врачи.

Менеджер артистки заверил, что все средства за билеты будут возвращены зрителям сорванного концерта.

В ноябре концерт МакSим в Вологде также был отменен из-за ухудшения здоровья певицы. Менеджеры артистки принесли извинения за доставленные негативные эмоции. «К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции», — было сказано в сообщении, выставленном в сторис.

Марина Совина
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