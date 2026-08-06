Спиридонов: Бойцы ВСУ замучили более 40 жителей Русского Поречного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область замучили более 40 мирных жителей села Русское Поречное. Такое число назвал глава Суджанского района Алексей Спиридонов в беседе с ТАСС.

«Русское Поречное, наверное, у всех сейчас на устах. Более 40 человек были замучены в подвалах, расстреляны, гранатами закиданы. Я считаю, что это действие нелюдей», — рассказал Спиридонов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что судьба 302 жителей приграничных районов Курской области неизвестна с момента вторжения украинской армии на территорию региона два года назад.