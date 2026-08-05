Раскрыта стоимость базового комплекта первоклассника в 2026 году

«Сравни»: Базовый комплект для первоклассника в 2026 году обойдется в 47 тысяч рублей

Базовый комплект для первоклассника, включающий школьную форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества, в 2026 году обойдется родителями примерно в 45-47 тысяч рублей, выяснил финансовый маркетплейс «Сравни». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Самой затратной категорией, по данным сервиса, остается школьная форма — на нее приходится более 60 процентов стоимости обязательного набора. На втором месте по объему расходов — канцелярские принадлежности.

Отмечается, что в расчетах учитывалась средняя стоимость товаров на маркетплейсах. Для сравнения брались предложения среднего ценового сегмента.

В этом году базовый комплект одежды для первоклассницы обойдется примерно в 33 тысячи рублей, выяснили аналитики, а для первоклассника — в 31 тысячу рублей. При этом среди отдельных позиций сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросла стоимость сменной обуви (в 2 раза), кроссовок для физкультуры (+71 процент), классических брюк (+54 процента), юбок (+43 процента) и пиджаков (+40 процентов).

Расходы на канцтовары и материалы для творчества также увеличились. Так, комплект для учеников начальной школы в этом году стоит около 7,8 тысяч рублей, что примерно на 30 процентов больше, чем годом ранее. Для учеников средней и старшей школы набор канцтоваров обойдется примерно в 5,4 тысяч рублей, что почти на 47 процентов дороже.

Среди отдельных категорий сильнее всего выросли расходы на пеналы — в среднем в 2,5 раза, точилки — более чем в 2 раза, линейки — на 60 процентов, клей ПВА — на 43 процента и клей-карандаш — на 29 процентов. Среди материалов для творчества заметнее всего подорожали пластилин (на 40 процентов), гуашь (на 25) и наборы кистей (на 17).

Стоимость школьных сумок в 2026 году также немного выросла. Ортопедический ранец для младших классов обойдется примерно в 5 500 рублей, а рюкзак для учеников средней и старшей школы стоит около 4 500 рублей. Дополнительно понадобится мешок для сменной обуви — в среднем он стоит около 500 рублей.

В итоге базовый набор для первоклассницы в 2026 году обойдется примерно в 46 800 рублей. Для первоклассника-мальчика расходы увеличились до 44 800 рублей.

При этом, подчеркивают эксперты, часть расходов можно сократить за счет покупок на маркетплейсах. Так, школьную форму можно приобрести на 20-30 процентов дешевле, собирая ее постепенно и заранее приобретая базовые вещи, а при покупке канцелярии наборами и большими упаковками экономия составит до 2 тысяч рублей. Наиболее заметный эффект дают покупки тетрадей, ручек, карандашей и материалов для творчества комплектами.

Ранее стало известно, что более трети (36 процентов) из молодых россиян, которым 1 сентября предстоит вернуться на учебу, оценили свой образ к Дню знаний в 250 тысяч рублей и больше.

