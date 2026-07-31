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13:03, 31 июля 2026 (обновлено: 13:10, 31 июля 2026)Экономика

Молодые россияне захотели нарядиться к 1 сентября подороже

Свыше 1/3 опрошенных молодых россиян оценили свой образ к 1 сентября в 250 тысяч и больше
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более трети (36 процентов) из молодых россиян, которым 1 сентября предстоит вернуться на учебу, оценили свой образ к Дню знаний в 250 тысяч рублей и больше, следует из результатов исследования компании Sunlight, опросившей более 3000 человек старше 18 лет. Об этом сообщает Retail.ru.

Как следует из представленных данных, меньшая доля опрошенных студентов — 30 процентов — приходится на рассчитывающих обойтись суммой до 100 тысяч. В целом, молодежь хотела бы нарядиться подороже в сравнении с суммами, которые считают допустимыми родители учащихся. В этой группе респондентов 68 процентов называет подходящей сумму расходов до 50 тысяч рублей, а не менее 250 тысяч готовы потратить только 11 процентов.

Если потребности ребенка выше лимитов семейного бюджета, 36 процентов родителей приобретут бюджетные альтернативы запрошенного, а 31 процент отложит покупку на потом, говорится в материалах.

При этом почти половина представителей старшего поколения (42 процента) признались, что их дети одеваются в школу как хотят, а 29 процентов отметили приверженность представителей поколений зумеров и альфа актуальным стилям, таким как так называемый нефорский.

Прошлым летом сообщалось, что москвичи тратят на подготовку одного ребенка к школе от 11 до 50 тысяч рублей.

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