Телефон выдал годами насиловавшего детей и калечившего им жизни россиянина

В Ленобласти арестован мужчина, надругавшийся над детьми и снимавший их в порно

В Ленобласти арестован мужчина, насиловавший детей и калечивший им жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Фигурант — 24-летний местный житель. Ему вменяется 17 эпизодов по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и принуждении к подобным действиям через интернет, а также об использовании несовершеннолетнего при изготовлении порно.

По данным правоохранителей, фотографии и видео с детьми фигурант хранил на своем мобильном телефоне.

Ранее сообщалось, что в Севастополе осудили мужчину, надругавшегося над несовершеннолетними мальчиками.