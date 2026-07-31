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Силовые структуры
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13:55, 31 июля 2026 (обновлено: 14:18, 31 июля 2026)Силовые структуры

Телефон выдал годами насиловавшего детей и калечившего им жизни россиянина

В Ленобласти арестован мужчина, надругавшийся над детьми и снимавший их в порно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ленобласти арестован мужчина, насиловавший детей и калечивший им жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Фигурант — 24-летний местный житель. Ему вменяется 17 эпизодов по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и принуждении к подобным действиям через интернет, а также об использовании несовершеннолетнего при изготовлении порно.

По данным правоохранителей, фотографии и видео с детьми фигурант хранил на своем мобильном телефоне.

Ранее сообщалось, что в Севастополе осудили мужчину, надругавшегося над несовершеннолетними мальчиками.

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