Россия начала покупать бензин в Африке

Reuters: В порт Мурманска прибыла первая партия бензина Аи-92 из Марокко

В порту Мурманска встал на разгрузку танкер под панамским флагом с бензином из Марокко в объеме около 30 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

По их данным, топливо было загружено в порту Танжер в середине июля, и к настоящему времени оно торгуется на Петербургской бирже. К покупке там предлагаются партии с поставкой со станции Кола (город-спутник Мурманска).

Ранее Россия уже договорилась о закупке бензина в Казахстане и поставках нескольких партий топлива из Индии. Импорт из африканских стран ранее не фиксировался.

Россия начала закупать топливо за рубежом из-за проблем с собственным производством, которые связаны с большим количеством внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Вице-премьер Александр Новак три недели назад объяснял временные трудности с загрузкой мощностей предприятий прилетами беспилотников.

Для снятия напряженности правительство запретило экспорт топлива, увеличило загрузку на уцелевших НПЗ и снизило топливные стандарты качества. В свою очередь, власти регионов пошли на введение ограничений на розничные продажи и применяют другие меры, по снижению ажиотажа.

Накануне сообщалось, что в ряде регионов на фоне стабилизации ситуации со снабжением топливом начали отменять ограничения по его продаже.