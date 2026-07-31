Особое состояние приехавших с ученым РАН детей сыграло ключевую роль в нападении на него

Второй обвиняемый в избиении Зезина: Ученый замахивался на детей палкой и довел их до слез

Второй обвиняемый в избиении ученого РАН Никиты Зезина 39-летний Аркадий Вагнер рассказал о состоянии детей, которых привез ученый. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его словам, приехавшие с Зезиным дети были напуганы и плакали. Они рассказали, что ученый замахивался на них палкой и обещал «воспитывать». На заседании Вагнер объяснил, что, увидев состояние детей, он впал в аффект и один раз толкнул Зезина в плечо. Кроме того, мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем.

Ранее сообщалось, что суд отправил Аркадия Вагнера под арест до 28 сентября.