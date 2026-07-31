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Силовые структуры
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14:06, 31 июля 2026 (обновлено: 14:15, 31 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыт решающий судьбу месяц для участника нападения на награжденного Путиным ученого РАН

Суд до 28 сентября арестовал второго участника избиения ученого Зезина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд арестовал второго участника нападения на награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главу ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант — Аркадий Вагнер. Суд заключил его под стражу до 28 сентября.

30 июля был арестован первый обвиняемый в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина. Им оказался Александр Реверук.

Он арестован до 26 сентября.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей на квадроциклах, которые застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института.

Встречать детей приехали четыре джипа с мужчинами. В результате произошел конфликт, и Зезина ударили по голове. Ученый написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

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