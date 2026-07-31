Раскрыт решающий судьбу месяц для участника нападения на награжденного Путиным ученого РАН

Суд до 28 сентября арестовал второго участника избиения ученого Зезина

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд арестовал второго участника нападения на награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главу ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант — Аркадий Вагнер. Суд заключил его под стражу до 28 сентября.

30 июля был арестован первый обвиняемый в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина. Им оказался Александр Реверук.

Он арестован до 26 сентября.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей на квадроциклах, которые застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института.

Встречать детей приехали четыре джипа с мужчинами. В результате произошел конфликт, и Зезина ударили по голове. Ученый написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.