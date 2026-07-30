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Силовые структуры
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17:07, 30 июля 2026Силовые структуры

Участвующему в избиении ученого Зезина избрали меру пресечения

В Екатеринбурге суд арестовал Реверука, обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд арестовал Александра Реверука, обвиняемого в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина. Об этом пишет РИА Новости.

Меру пресечения назначили до 26 сентября. Реверук во время заседания заявил, что не причастен к смерти ученого, так как Зезин умер «по естественным причинам».

Ранее фигурант уже был судим. Сейчас он технический директор компании по сбору и обработке сточных вод «Живой исток» и имеет двоих детей.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.

Избиение попало на видео. На кадрах видно, как мужчина вплотную подходит к пожилому ученому и ударяет его в лицо. Далее оппоненты продолжают разговаривать, а дети идут в сторону машины.

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