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Силовые структуры
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16:29, 28 июля 2026 (обновлено: 16:37, 28 июля 2026)Силовые структуры

Избиение известного ученого в российском городе попало на видео

Избиение директора центра УрО РАН в Екатеринбурге попало на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Избиение 68-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина в Екатеринбурге попало на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На сделанных камерами видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина вплотную подходит к пожилому ученому и ударяет его в лицо. Далее оппоненты продолжают разговаривать, а дети идут в сторону машины.

По данным канала, в какой-то момент Зезин упал, тогда его продолжили избивать ногами. Этого на видео уже нет.

13 июля ученый вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Зезин связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову. Потерпевший написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

Следователи возбудили уголовное дело.

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