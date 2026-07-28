В СК отреагировали на гибель избитого ученого РАН

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели избитого ученого РАН Зезина

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели избитого ученого Никиты Зезина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

Об уходе из жизни доктора сельскохозяйственных наук, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (РАН)» Никиты Зезина стало известно ранее 28 июля. Незадолго до этого он подвергся избиению.

13 июля он вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где они встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Никита Николаевич связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову. Потерпевший написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

Известно, что в 2024 году Владимир Путин присвоил Зезину почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».