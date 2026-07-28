Джонсон: Удары по портам в Одессе крайне негативно сказываются на экономике Украины

Удары Вооруженных сил (ВС) России по одесским портам и их последующая остановка работы «душит» экономику Украины. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Одесса теперь не рабочий порт, он больше не функционирует. Закрыт, причем на обозримое будущее. Не знаю, назвать ли это быстрым или медленным процессом, но это душит украинскую экономику», — указал эксперт.

Джонсон также отметил, что Украина таким образом лишается необходимых финансов, поскольку страна «осталась без возможности экспорта».

Ранее Россия нанесли удар по порту Одесса, где атаке подверглись объекты перевалочного комплекса разгрузки, а также места хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых для обеспечения украинских войск. Помимо того, резервуары с ГСМ поражены в порту Черноморск.