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21:19, 28 июля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о возможной экологической катастрофе из-за затонувшего сухогруза

«Страна»: Затонувший около Одессы сухогруз может вызвать экологическую катастрофу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Sayenko / Reuters

Около 150 тонн топлива и несколько тонн машинного масла, которые находятся на борту затонувшего в Одесском заливе сухогруза Golden Leo, могут привести к серьезной экологической катастрофе. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Отмечается, что есть высокая вероятность загрязнения пляжей города. Издание добавило, что власти ввели регулярный мониторинг акватории Черного моря.

Особое внимание уделяется контролю за возможной утечкой горюче-смазочных материалов.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России за день нанесли удары по трем сухогрузам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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