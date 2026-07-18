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17:26, 18 июля 2026Бывший СССР

ВС России поразили три украинских сухогруза

ВС России поразили три украинских сухогруза в портах Южный и Одесса
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Victor Sayenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за день нанесли удары по трем сухогрузам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

В порту Южный Одесской области был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Кроме того, ВС России ударили по двум сухогрузам, находившимся на рейде порта Одесса. Эти суда также перевозили грузы военного назначения и ожидали разгрузки.

Ранее, в ночь на 18 июля, российские войска нанесли удары по судам с грузами военного назначения для украинской армии. Два морских судна были поражены в порту Черноморск. Помимо этого, под удар попали объекты в порту Одесса, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ для украинских военных.

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