ВС России ударили по судам с грузами для ВСУ

Минобороны: ВС России поразили два судна с грузами для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли удары по судам с грузами военного назначения для украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, под удар попали объекты в порту «Одесса», использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ для украинских военных.

15 июля Российская армия атаковала порты в Одессе и Одесской области, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. В порту Южный был нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения для украинских солдат.