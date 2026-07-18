Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:04, 18 июля 2026Россия

ВС России ударили по судам с грузами для ВСУ

Минобороны: ВС России поразили два судна с грузами для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли удары по судам с грузами военного назначения для украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, под удар попали объекты в порту «Одесса», использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ для украинских военных.

15 июля Российская армия атаковала порты в Одессе и Одесской области, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. В порту Южный был нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения для украинских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников. Атакованы логистические центры, есть жертвы и пострадавшие
    ВС России ударили по судам с грузами для ВСУ
    Врач раскрыла неожиданную связь похудения и алкоголя
    Названы самые востребованные автозапчасти для иномарок
    ВСУ атаковали нефтебазу в Подмосковье
    В Германии назвали «огромную ошибку» Зеленского
    Стало известно о переброске ВСУ в Сумскую область полка связи спецназа
    В Турции пришли к неутешительному выводу о ЕС
    Смолов рассказал об отказе Емельяненко фотографироваться
    В России высказались о лишении Украины выхода к Черному морю
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok