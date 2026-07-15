Армия России ударила по Одессе

Минобороны России сообщило об ударе по портам в Одессе и Одесской области

В течение дня Российская армия атаковала порты в Одессе и Одесской области, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в порту Южный нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения для ВСУ. Кроме того, два ожидающих разгрузки судна поражены в порту Одесса.

Утром 15 июля ведомство также сообщало об атаках по портам Одессы и области. Тогда, помимо судов, целями стали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом и цеха по сборке беспилотников.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя удары по Одессе в беседе с «Лентой.ру», допустил, что их цель — вывод из строя логистики ВСУ.