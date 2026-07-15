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18:02, 15 июля 2026Россия

Армия России ударила по Одессе

Минобороны России сообщило об ударе по портам в Одессе и Одесской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Anadolu via Getty Images

В течение дня Российская армия атаковала порты в Одессе и Одесской области, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в порту Южный нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения для ВСУ. Кроме того, два ожидающих разгрузки судна поражены в порту Одесса.

Утром 15 июля ведомство также сообщало об атаках по портам Одессы и области. Тогда, помимо судов, целями стали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом и цеха по сборке беспилотников.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя удары по Одессе в беседе с «Лентой.ру», допустил, что их цель — вывод из строя логистики ВСУ.

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