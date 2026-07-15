Россия атаковала Одессу

МО: ВС России нанесли удар по портам Одессы и Одесской области

Вооруженные силы России (ВС) атаковали порты Одессы и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны, заявление опубликовано в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также суда, которые доставляли грузы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, под удар попали резервуары с топливом и цеха по сборке беспилотников.

Удары были нанесены с помощью дальнобойного высокоточного оружия и дронов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив.