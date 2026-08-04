Путин подписал закон о расширении оснований для выдворения мигрантов

Президент России Владимир Путин расширил основания для выдворения мигрантов. Закон глава государства подписал 4 августа, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Число оснований для выдворения иностранных граждан из России выросло с 22 до 45. Согласно новому закону, в их число вошла дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. До этого момента за это был предусмотрен только штраф для граждан от 1 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, выдворение будет грозить иностранному гражданину за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы, распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии.

В перечень оснований для выдворения мигрантов также вошли мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшая помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций и употребление наркотиков в общественных местах.

Среди других оснований для выдворения иностранцев в законе также прописаны пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил России, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, а также злоупотребление свободой массовой информации.

Выдворение мигрантам также будет грозить за нарушения правил деятельности иноагента, режима чрезвычайного и военного положения, режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, а также производство и распространение экстремистских материалов.