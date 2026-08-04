Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе

АТОР: Горящих туров в Турцию в августе не будет

Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Об этом заявила в интервью порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она объяснила, что горящих путевок в Турцию в августе не будет в связи со сбалансированным спросом и предложением на направлении. По оценке АТОР, объем полетных программ в Турцию сохраняется на уровне лета 2025 года.

Помимо этого, Ломидзе пояснила, что СМИ часто выдают за горящие туры обычные недорогие предложения, которые предполагают «спартанские» отели, либо единичные случаи продажи нескольких мест на ближайший рейс. По ее словам, такие варианты исчезают буквально за полчаса и не отражают общую рыночную тенденцию.

Ранее стало известно, что власти Турции рассматривают возможность предоставления скидок для российских туристов. Уточнялось, что это необходимо для поддержки спроса.