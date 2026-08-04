Дуров извлек два урока после удаления Telegram из App Store

Павел Дуров заявил, что Telegram удалили из App Store из-за нелегального контента

(Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил, почему мессенджер на время исчез из магазина приложений App Store. В своем канале Дуров также раскрыл схему, которая привела к удалению мессенджера, и заявил, что извлек из этой ситуации два урока.

По словам предпринимателя, мессенджер удалили из App Store из-за размещения нелегального порнографического контента в групповом чате. Дуров отметил, что в Telegram существует система модерации, не позволяющая публиковать такие материалы, однако ее удалось обойти: человек, который разместил это видео, не создавал новое сообщение, а отредактировал старое.

Как уточнил предприниматель, целью такой атаки было вымогательство. Дуров объяснил, что в этой схеме от владельцев различных каналов требуют выкуп, в противном случае на их ресурсах угрожают разместить незаконный контент, а затем отправить жалобу, что может привести к удалению канала.

Дуров добавил, что извлек из этой ситуации два урока. «Вымогатели нашли способ манипулировать Apple и заставлять компанию чрезмерно бурно реагировать. (…) Тактика вымогателей эволюционирует, что подвергает риску многие каналы», — назвал их предприниматель.

Ранее во вторник, 4 августа, причину временного исчезновения мессенджера Telegram из магазина приложений App Store назвали в компании Apple. Представители корпорации объяснили, что обнаружили в нем материалы с сексуальной эксплуатацией детей. Позже они были удалены.

О том, что Telegram пропал из App Store, сообщалось также 4 августа. Через некоторое время мессенджер вновь стал доступен для скачивания в магазине.