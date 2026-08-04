Минобороны выпустило заявление о массированном налете ВСУ на Россию

Минобороны России: Системы ПВО сбили 304 дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России более трехсот дронов. О массированном налете украинских БПЛА сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали 4 августа с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Под удары попали Белгородская, Курская, Брянская, Калужская, Орловская, Тульская области, а также Московский регион.

Помимо того, дроны сбивали над акваторией Черного моря, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 августа системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 320 дронов ВСУ. Под удары попали 19 субъектов России, в том числе Крым, Московский регион и Ленинградская область.