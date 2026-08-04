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21:36, 4 августа 2026 (обновлено: 21:42, 4 августа 2026)Ценности

53-летняя Хайди Клум топлес отметила с мужем годовщину свадьбы

Супермодель Хайди Клум в откровенном виде отметила с мужем годовщину свадьбы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде отметила с мужем годовщину свадьбы. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя манекенщица отправилась на отдых вместе со своим избранником — 36-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На одном из кадров влюбленные лежали на пляже и целовались. При этом Клум позировала топлес, прикрыв грудь плетеной шляпой. Кроме того, она прогулялась перед камерой в стрингах и с голым бюстом.

В честь семи лет со дня свадьбы пара устроила романтический пикник у моря, а также украсила интерьер воздушными шарами в форме сердец.

Хайди Клум и Том Каулитц официально зарегистрировали брак 22 февраля 2019 года, в годовщину знакомства. При этом свадебное торжество состоялось 3 августа 2019 года.

Ранее в августе повзрослевшая французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, показала фото со свадебной церемонии.

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