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13:32, 4 августа 2026Ценности

Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» показала фото со свадебного торжества

Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо показала свадебную церемонию
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @wilken.weddings / @thylaneblondeau

Повзрослевшая французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, показала фото со свадебной церемонии. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица и ее избранник, 29-летний французский актер и диджей Бен Атталь, официально заключили брак в Париже в конце июня. Девушка приехала на регистрацию на винтажном серебристом Porsche в лаконичном атласном макси-платье с кейпом бренда Eva Bouskila.

Спустя месяц влюбленные устроили свадебное торжество на роскошной вилле в тосканском стиле Шато Дитер на юге Франции. Блондо появилась перед гостями в кутюрном кружевном макси-платье со шлейфом и длинной фатой итальянской марки Miu Miu. Она отметила, что на создание наряда ушло более 30 метров французского кружева и 240 часов ручной работы.

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«Моя благодарность безгранична. Я начала сотрудничать с Miu Miu, когда мне было всего 16 лет, и никогда бы не подумала, что годы спустя они создадут платье, которое я надену в один из самых важных дней в моей жизни. Я навсегда сохраню это воспоминание. Спасибо вам от всего сердца», — указала в подписи манекенщица.

В июле сообщалось, что писательница Фортесса Латифи раскрыла страшную правду о детстве Тилан Блондо.

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