Раскрыта страшная правда о детстве самой красивой девочки в мире

NYP: Самую красивую девочку в мире Тилан Блондо сексуализировали в детстве

Писательница Фортесса Латифи раскрыла страшную правду о детстве французской модели Тилан Блондо, которая носила титул самой красивой девочки в мире. Материал публикует New York Post (NYP).

Писательница Фортесса Латифи в книге «Лайк, Подписка, Следи» исследовала последствия взросления на виду у публики. По словам автора, она была шокирована количеством педофилов, приветствующих публикацию контента детских инфлюэнсеров.

Давление и критика, с которой сталкиваются дети-инфлюэнсеры, могут вызвать сильный стресс, потенциально приводящий к негативным психологическим и физическим последствиям в более позднем возрасте. Среди таких аспектов выделяют задержку умственного развития, болезни сердца, диабет, злоупотребление веществами и возникновение депрессии

Вопреки выявленной тенденции на сексуализацию детей, часть матерей, управляющих аккаунтами дочерей, не стали менять тип контента, которым они делятся в интернете. Даже мать Блондо Вероника Лубри неоднократно опровергала обвинительные высказывания публики в адрес откровенных фотосессий ее на тот момент 10-летней дочери.

В то же время сама Блондо признавалась, что стала избегать данных ей титулов по мере взросления из-за сексуализации ее образа со стороны влиятельных фигур в модной индустрии. «Даже сегодня люди говорят: "Ты самая красивая девушка". А я отвечаю: "Нет, я все еще не самая красивая, я просто человек, подросток"» — говорила она в интервью.

Блондо получила известность в пятилетнем возрасте, когда ее заметил модельный агент. В результате девочка смогла поучаствовать в рекламных кампаниях брендов Ralph Lauren, Massimo Dutti и Pull & Bear. Когда модели исполнилось семь, детское приложение журнала Vogue, Vogue Enfants, назвало «ее самой красивой девочкой в мире».

В июле Блондо показала свадебные фото. Избранником 25-летней знаменитости стал музыкант Бен Атталь.