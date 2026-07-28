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05:11, 28 июля 2026 (обновлено: 05:12, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

На Западе ужаснулись происходящему в зоне СВО

Экс-дипломат США Фриман: Америка и европейские члены НАТО фактически воюют с РФ на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны — участницы Североатлантического альянса — де-факто находятся в состоянии военного противостояния с Россией.

По его словам, у Вашингтона нет возможности скрытно поставлять вооружения Киеву, а сама схема передачи оружия через Европу не меняет сути: США контролируют конечное использование своих вооружений и не могут полностью дистанцироваться от происходящего.

Фриман подчеркнул, что Москва хорошо осведомлена о прямом участии европейских членов НАТО в боевых действиях на стороне Украины. При этом он предупредил, что агрессивная политика Запада в отношении России создает реальные риски перерастания спецоперации в полномасштабную войну в Европе. Аналитик выразил опасение, что даже до обсуждения ядерного оружия эскалация может привести к катастрофическим и разрушительным последствиям.

Ранее сообщалось, что литовское правительство планирует ужесточить правила для граждан России и Белоруссии, прибывающих в страну для публичных выступлений в сфере образования, культуры и спорта.

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