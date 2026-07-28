Бойцы ВСУ попытались атаковать российских солдат под предлогом сдачи в плен

В Белицком бойцы ВСУ атаковали российских солдат, притворившись сдающимися в плен

Во время боев за Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российских солдат, имитировав сдачу в плен. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Антон Гавришев, его слова приводит ТАСС.

«Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Получилось так, что они обманули. Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шел, уже с автоматом. Это пресек боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться. Мы откатились», — рассказал Гавришев.

Командир отметил, что после этого опорный пункт бойцов ВСУ был уничтожен противотанковыми минами.

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