Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 28 июля 2026Из жизни

Пассажирский самолет в последний момент избежал столкновения с неопознанным объектом

Над Гавайями пилоты пассажирского самолета избежали столкновения с неопознанным объектом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Неопознанный объект приблизился к пассажирскому самолету над Гавайскими островами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда самолет американской авиакомпании Mokulele Airlines выполнял рейс с острова Молокаи на остров Мауи. По словам одной из пассажирок, жительницы Молокаи Тами Диксон, она заметила белый объект, когда лайнер вышел из полосы облаков.

Женщина утверждает, что пилоты в последний момент успели совершить поворот и избежать столкновения. «Это буквально напугало меня до чертиков», — говорит Диксон. Происшествие встревожило и остальных пассажиров.

Материалы по теме:
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО. Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО.Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
24 апреля 2026
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Представители Федерального управления гражданской авиации США и Национального совета по безопасности на транспорте не подтвердили, что в этом районе находился другой самолет или летательный аппарат.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс с сомнением высказался об останках инопланетян, якобы скрываемых американскими властями и спецслужбами. Политик заявил, что не видел ни одного доказательства этому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Пришло время». В Белом доме сделали заявление о завершении конфликта на Украине
    Занимавшийся спортивным развитием подростков россиянин оказался злостным педофилом
    Раскрыты планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией
    Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников
    Российских автомобилистов предупредили о рисках оклейки некоторых машин пленкой
    В России высказались о будущем крупнейшего экспортера нефти
    Прогресс в борьбе с раком за последние 10 лет оценили
    В сети восхитились фигурой популярного 50-летнего телеведущего
    Россиянам назвали распространенные причины зуда в анусе
    В Британии оценили удары ВС России по Киеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok