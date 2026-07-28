Пассажирский самолет в последний момент избежал столкновения с неопознанным объектом

Над Гавайями пилоты пассажирского самолета избежали столкновения с неопознанным объектом

Неопознанный объект приблизился к пассажирскому самолету над Гавайскими островами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда самолет американской авиакомпании Mokulele Airlines выполнял рейс с острова Молокаи на остров Мауи. По словам одной из пассажирок, жительницы Молокаи Тами Диксон, она заметила белый объект, когда лайнер вышел из полосы облаков.

Женщина утверждает, что пилоты в последний момент успели совершить поворот и избежать столкновения. «Это буквально напугало меня до чертиков», — говорит Диксон. Происшествие встревожило и остальных пассажиров.

Представители Федерального управления гражданской авиации США и Национального совета по безопасности на транспорте не подтвердили, что в этом районе находился другой самолет или летательный аппарат.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс с сомнением высказался об останках инопланетян, якобы скрываемых американскими властями и спецслужбами. Политик заявил, что не видел ни одного доказательства этому.