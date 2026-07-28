Гоблин начал переживать за невоспитанных зумеров

Блогер Пучков заявил, что переживает из-за плохо образованных и невоспитанных зумеров

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что начал переживать за зумеров. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Мы за них переживаем. Нам обидно, что их плохо образовывают, то есть плохо учат, плохо воспитывают, это очевидно, вроде. Вот это, да, это вызывает горечь», — сказал Пучков, отвечая на письмо зрителя, недовольного высказываниями Гоблина и его соведущих о зумерах.

Переводчик при этом подчеркнул, что лично ему представители молодого поколения ничем не мешают, и добавил, что зумеры могут жить как хотят. «У нас свободная страна. Это ваше право», — заключил блогер.

Ранее Гоблин обратился к россиянам, которые постоянно жалуются на жизнь. Он призвал их заниматься делом и при этом ответственно подходить к выполнению своих обязанностей.